El Tribunal de Justícia de la UE admet el recurs de l'ANC perquè la CE estudiï sancionar Espanya

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg (TJUE) ha admès a tràmit el recurs de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra la decisió de la Comissió Europea (CE) de rebutjar sancionar Espanya. L'ANC havia registrat el passat 7 de maig una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) –conjuntament amb el Consell per la República- que demanava a la CE aplicar l'article 7 del Tractat de la UE i sancionar l'estat espanyol "per la vulneració dels drets polítics i civils" del poble català i "per extensió de les minories nacionals i els seus representants". La Comissió Europea no ho va admetre a tràmit el 3 de juliol i l'ANC va presentar un recurs al TJUE, que ara ha estat acceptat. L'article 7 del Tractat de Lisboa recull la possibilitat de castigar un estat membre per violar valors bàsics de la UE com els drets humans o l'imperi de la llei, i pot implicar la pèrdua dels drets de vot en el Consell Europeu.