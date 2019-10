SCC presenta la PAC, «plataforma d'afectats pel procés»

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, va fer una crida perquè «Catalunya no torni a la tardor de 2017» ni a l'escenari insurreccional que, segons ell, es va viure després de l'1-O, contra el qual el constitucionalisme es va manifestar el 8 d'octubre de fa dos anys. Ho va dir ahir en declaracions als mitjans en l'acte per commemorar el segon aniversari de la manifestació «Vam trencar el silenci», on SSC va presentar la Plataforma d'Afectats pel Procés (PAC) i en el qual van participar polítics del PSC, Cs, PP i BCN-Lliures.