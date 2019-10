La Junta Electoral demana a Torra que enviï en castellà el recurs pels llaços

La Junta Electoral Central (JEC) s'ha dirigit a la Generalitat de Catalunya perquè redacti en castellà el recurs del president, Quim Torra, contra l'ordre de retirar els llaços grocs i altres «símbols partidistes» dels edificis públics.

Torra havia presentat aquest divendres davant la Junta un recurs contra l'acord adoptat per l'organisme electoral a la reunió de dimecres passat: va donar un termini al president català de 48 hores perquè apartés d'aquests edificis aquests «símbols partidistes», en virtut de l'article 50.2 de la Llei Electoral.

El termini va acabar aquest divendres a les tres de la tarda i la Generalitat ho va complir, segons va ratificar la Delegació del Govern a Catalunya, que així ho va transmetre a la JEC. Però, a més de complir l'ordre, el president va escriure un recurs i el va dirigir a l'àrbitre electoral.

Recurs que els serveis jurídics de la Generalitat van escriure en català, per la qual cosa a la Junta van contestar amb un «correu electrònic» en el qual han demanat l'escrit en castellà. D'aquesta manera, podrà registrar-se el recurs aquest dilluns i la JEC l'analitzarà en la primera reunió que celebri. Fonts de la Generalitat van confirmar la petició de la JEC, si bé van expressar la seva contrarietat per haver-la rebut a través del correu d'«una secretària».

D'altra banda, Ciutadans ha presentat 22 recursos a les juntes electorals de zona perquè es retirin pancartes i símbols «partidistes» en diferents punts de les comarques gironines.

El diputat autonòmic i responsable d'Acció Institucional de Ciutadans a la província de Girona, Héctor Amelló, ha informat que des de la seva formació ja s'han presentat 22 recursos davant les diferents Juntes Electorals de Zona perquè «es retirin totes les pancartes i símbols partidistes que trenquen amb la neutralitat de les institucions i contravenen la resolució de la Junta Electoral Central de 2 d'octubre en la que es confirma l'obligació de mantenir la neutralitat dels espais públics en període electoral». Amelló ha lamentat que nombroses institucions s'utilitzin «com a tauló de propaganda política al servei exclusiu del separatisme».

El diputat taronja, ha anunciat que el nombre de recursos augmentarà «perquè presentarem tots els que facin falta per assegurar la neutralitat política en període electoral». Per exemple, no s'ha presentat cap recurss a la capital gironina i encara hi ha la pancarta on s'hi pot llegir «llibertat presos polítics» i un llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Girona. Sí que es va retirar la de la seu de la Generalitat, i els llaços grocs.

«Estem veient propaganda separatista fins i tot en guarderies municipals», va indicar el parlamentari abans d'afegir que «volem unes eleccions lliures i no veure com els partits separatistes novament volen adulterar la democràcia utilitzant les institucions per enviar missatges partidistes».



Els recursos

De moment, s'ha presentat recurs contra els ajuntaments de Figueres, Amer, Bescanó, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Anglès, Blanes, la Cellera de Ter, Brunyola, Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Vidreres, Torroella de Montgrí, Olot, Castelló d'Empúries, Santa Cristina d'Aro, Salt, Palamós, el Centre Cívic La Cooperativa de Sarrià de Ter, la guarderia municipal de Sarrià de Ter, el pavelló municipal de Sarrià de Ter i la Biblioteca de Riudarenes.