Una filla d'Ernest Lluch serà cap de llista dels comuns al Senat per al 10-N

La professora d'història medieval de la UB Rosa Lluch, filla del militant socialista assassinat per ETA Ernest Lluch, serà la cap de llista d'En Comú Podem (ECP) al Senat per Barcelona. En un acte preelectoral de la candidatura En Comú Podem realitzat al Mercat de Sant Antoni de la capital catalana, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va anunciar que Rosa Lluch serà la principal candidata de la seva formació al Senat i substituirà Noèlia Vall.

Lluch va explicar que ella sempre s'ha sentit «còmoda» ideològicament amb l'espai que representa En Comú Podem, ja que està en contra de «la política de blocs» entre els partits, i també de les retallades i les polítiques d'austeritat pressupostària. «Reconec -va explicar- que sento un cert vertigen en decidir ser candidata, però davant l'actual 'dialeg de sords' entre Catalunya i l'Estat, feia falta fer un pas endavant, perquè és imprescindible que hi hagi diàleg i que aquest s'ompli de contingut».

Segons la filla d'Ernest Lluch, cal procurar que existeixi «un espai d'entesa entre la societat catalana i l'Estat», i es va mostrar disposada a propiciar aquest espai «per sortir de l'actual carreró sense sortida». «Vull construir ponts en aquests moments de desacord», va assenyalar la nova cap de llista dels comuns al Senat, qui també va reivindicar una Cambra Alta amb capacitat de representar els diferents territoris de l'Estat.

D'altra banda, el PP ha escollit el regidor de Calonge Alberto Mas per encapçalar la llista al Congrés per Girona, mentre que per al Senat la número 1 serà Maria Àngels Olmedo. Paral·lelament, María de los Llanos de Lluna, que va ser delegada del Govern a Catalunya durant el primer mandat de Mariano Rajoy, ha estat triada com a número 2 de la candidatura del Partit Popular per Barcelona. L'exdelegada del Govern se situa darrere de Cayetana Álvarez de Toledo, que repetirà com a número 1 per aquesta demarcació.



La CUP ratifica les llistes

Per part seva, la CUP va ratificar les llistes per a les eleccions després que s'ampliés el termini perquè la militància votés fins ahir a les dues de la tarda a causa d'un problema informàtic. La llista per Barcelona, encapçalada per Mireia Vehí, va rebre un suport del 80,13% del cens, i la seguiran els també exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant. Pel que fa a la resta de demarcacions, es van ratificar les dues primeres persones de la llista, i per Girona seran Non Casadevall i Maria Besora (89,47% dels vots).