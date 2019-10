Barcelona obre expedient a dos portals web per venda il·legal d'animals

L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador «per una infracció molt greu» a les plataformes Mil Anuncios i Vibbo, cosa que podria suposar una multa de 150.001 euros, atès que aquests webs mantenen «anuncis il·lícits de venda d'animals» i incompleixen la normativa.

Així ho va explicar ahir la tercera tinenta d'alcalde del consistori, Laia Bonet, que va indicar que aquests dos portals presenten anuncis de venda d'animals –en particular de cadells de gossos i gats– que incompleixen la Llei 34/2002 i una ordenança municipal del 2014 en concordança amb el Decret 2/2008.

Aquest expedient sancionador, el primer d'aquest tipus que s'aplica a tot l'Estat, arriba després que el consistori requerís a les dues plataformes en diverses ocasions perquè retirés els citats anuncis. Recorda el consistori que la Llei preveu que la multa ascendeixi fins i tot fins als 600.000 euros però Bonet va indicar que, «per prudència jurídica», atès que mai no s'ha aplicat fins avui una sanció d'aquest tipus, el govern municipal ha optat per l'import de 150.001 euros. Tot va partir d'una denúncia presentada fa dos anys per la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA).