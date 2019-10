Torra retira els llaços dels edificis públics però recorre l'ordre de la JEC

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar ahir un recurs de reposició davant la Junta Electoral Central (JEC) en què demana que suspengui l'ordre de retirar llaços grocs i altres símbols «partidistes». A les tres de la tarda va acabar el termini donat per la Junta Electoral Central per retirar els llaços grocs i altres símbols «partidistes» sense que s'observés la presència d'ells a la majoria dels principals edificis de la Generalitat.

Això no obstant, Torra va presentar un recurs en què sol·licita la suspensió de l'ordre, ja que considera que la JEC no és competent per donar-la, i a més recalca en l'escrit que la prohibició de missatges de signe polític afecta la llibertat d'expressió. Per part seva, la JEC va demanar a Torra que tradueixi el recurs al castellà.

Per una qüestió «d'economia processal», el president de la Generalitat demana en el nou escrit que es prenguin en consideració les al·legacions que ja va presentar el passat 27 de setembre davant la mateixa JEC per respondre a una queixa de Ciutadans sobre la pancarta que hi havia al balcó de la Generalitat sobre els «presos polítics i exiliades», cartell que ja va ser substituït per un altre sobre la llibertat d'expressió.



«Afecta els drets fonamentals»

En la mateixa línia argumental d'aquest anterior escrit, Torra va incidir ahir que la JEC no és competent per gestionar aquest assumpte, sinó que hauria de fer-ho la Junta Provincial, raó per la qual va presentar l'escrit en llengua catalana. Sobre el fons de la prohibició imposada, Torra reitera la seva posició que la campanya electoral no hauria d'excloure, segons el seu parer, «la difusió d'altres missatges de signe polític».

I adverteix que «la prohibició total afecta els drets fonamentals dels treballadors públics més enllà de tota ponderació de proporcionalitat, així com la llibertat d'expressió de les persones representants institucionals, la qual només pot limitar-se per causa legal interpretada restrictivament». En qualsevol cas, Torra fa constar en l'escrit que, des del passat 27 de setembre, ja no s'exhibeix la pancarta de la qual s'havia queixat Ciutadans amb referències als «presos polítics i exiliats».



Decisió als departaments

Una pancarta que es trobava al balcó del Palau de la Generalitat, «seu de la institució sobre la qual té competència el President de la Generalitat», remarca el document.

Fonts de Presidència van assegurar que Torra no va donar instruccions explícites per retirar els llaços i pancartes dels edificis públics, però el secretari del Govern, Víctor Cullell, sí que es va traslladar als departaments l'ordre de la JEC, perquè fessin el que consideressin oportú. El resultat és que, una vegada culminat el termini, ja no s'observaven llaços grocs o pancartes a favor dels polítics presos en els principals edificis de la Generalitat.