Mireia Vehí, filla de l'alcaldessa de Vilafant del PSC, serà cap de llista de la CUP el 10-N

L'exdiputada al Parlament Mireia Vehí encapçalarà la llista de la CUP per Barcelona a les eleccions generals del 10-N, seguida dels també exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant, si la militància de la formació anticapitalista ratifica avui telemàticament les candidatures.

Segons va indicar ahir a la tarda la CUP en un comunicat, els militants només podran votar a favor o en contra de tota la llista proposada per la comissió que ha elaborat les candidatures, i al costat dels noms de Mireia Vehí, Albert Botran i Eulàlia Reguant, també apareixen altres exdiputats com Pilar Castillejo o Julià de Jodar. La també exdiputada al Parlament Mireia Boya, que havia sonat com a cap de llista proposada d'un dels dos grans sectors que integren la CUP, Poble Lliure, finalment va quedar fora de la llista acordada per la comissió. Els militants tindran tot avui, fins a les 23.59 hores, per votar telemàticament i en bloc les quatre llistes corresponents a les circumscripcions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

A la llista de Girona, els caps de llista són Senar Casadevall i Maria Besora, en la de Lleida són Francesc Gabarrell i Júlia Carbonell, mentre que els de Tarragona són Mariona Quadrada i l'exdiputat Sergi Saladié.

La modificació dels estatuts interns de la CUP, per possibilitar que alguns excàrrecs electes puguin presentar-se de nou en altres comicis, ha possibilitat que en les primeres eleccions generals a les que concorre aquesta formació estiguin presents molts exdiputats.