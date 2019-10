Un home d'uns 70 anys mor ofegat en una platja de Salou

Un home d'uns 70 anys que anava indocumentat va perdre la vida ahir a la tarda a la platja de Capellans de Salou, segons va informar Protecció Civil. Els fets van tenir lloc cap a les quatre de la tarda, i en el moment del succés la platja estava vigilada i hi onejava la bandera verda. L'home va ser atès immediatament pels efectius de dues ambulàncies -una medicalitzada i una altra bàsica- que va mobilitzar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però no es va poder fer res per salvar la vida del banyista tot i que se li van practicar les partinents maniobres de reanimació.