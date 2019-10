Foment, «radicalment» contrari a la vaga de l'11 d'octubre

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va reiterar el seu posicionament «radicalment en contra» de la vaga convocada per la CSC-Intersindical el proper 11 d'octubre. Després de la conferència del conseller de Territori, Damià Calvet, organitzada per PwC, el president de la patronal va assenyalar que és una aturada «únicament i exclusivament política» i que «no obeeix a motivacions econòmiques». «Entenem que des d'un punt de vista de competitivitat de la nostra indústria i solvència de país nosaltres com sempre hem estat radicalment en contra d'aquesta vaga», va assenyalar.

CSC-Intersindical va entrar la setmana passada el preavís de vaga per a l'11 d'octubre, una de les possibles dates per a la publicació de la sentència i després de la detenció de set CDRs acusats de terrorisme.

Els motius que va aportar el sindicat són que segueixen sense resoldre's les reivindicacions econòmiques i socials de les últimes mobilitzacions, com la derogació de la reforma laboral, la manca d'un salari mínim més elevat, o la promoció de la igualtat.