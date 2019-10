Cinc marxes confluiran a Barcelona contra la sentència

L'ANC i Òmnium Cultural van anunciar ahir que organitzaran cinc columnes, formades per persones que recorreran 100 quilòmetres a peu fins a confluir a Barcelona, com una de les accions per respondre a la sentència del procés. En un comunicat, les entitats van explicar que les columnes, anomenades «Marxes per la Llibertat», sortiran de Girona, Vic (Osona), Berga (Berguedà), Tàrrega (Urgell) i Tarragona, i recorreran 100 quilòmetres a peu en tres dies per confluir finalment a la capital catalana. El dia que es publiqui la sentència, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, explicaran quan s'iniciaran les cinc marxes. A més, el mateix dia de la sentència, que les entitats preveuen condemnatòria, també es convocaran a les 20.00 hores concentracions en diversos llocs de Catalunya.



Un CDR nega contactes amb Torra

Un dels membres dels CDRs detinguts el 23 de setembre i que va ser posat en llibertat David Budria ha assegurat que ell i els altres CDRs detinguts mai han mantingut contactes amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont: «Ni abans ni després de la detenció».

Ho va dir ahir en una entrevista de Nació Digital recollida per Europa Press, en ser preguntat per les informacions aparegudes sobre una suposada reunió el 15 de setembre entre els CDRs detinguts i la germana de Puigdemont per establir comunicacions «segures» entre Torra i l'expresident.

Paral·lelament, Ciutadans va presentar una denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè investigui si hi ha un vincle entre Torra i els membres dels Comitès de Defensa de la República empresonats, i si aquest és constitutiu de delicte. El partit taronja acusa Torra d'induir, justificar i promoure la forçada separació de Catalunya de la resta d'Espanya.