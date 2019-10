El TC revisarà la suspensió de funcions dels diputats empresonats pel procés

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va admetre ahir a tràmit els recursos d'empara que van presentar els líders independentistes jutjats en la causa del procés Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull contra els acords de la Mesa del Congrés dels Diputats que van decretar la suspensió dels seus càrrecs electes. El Tribunal aprecia que en els recursos que van interposar aflora «una especial transcendència constitucional perquè plantegen un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal» i perquè «l'assumpte transcendeix del cas concret perquè podia tenir unes conseqüències polítiques generals».

D'altra banda, el Tribunal no aprecia la urgència excepcional per suspendre les resolucions recorregudes sinó que s'obre una peça separada i concedeix un termini de tres dies al Ministeri Fiscal i al sol·licitant d'empara perquè presentin al·legacions. D'altra banda, el Tribunal Suprem va denegar a Jordi Cuixart permís per acompanyar el seu fill acabat de néixer al pediatra.