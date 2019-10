Roger Español, que va perdre un ull l'1-O de 2017, cap de llista de JxCat al Senat

JxCat canvia el cap de llista al Senat per a les properes eleccions generals del 10 de novembre. L'exconseller Lluís Puig, resident a Bèlgica, no tornarà a ser candidat ni la cara visible de la formació a la cambra alta, va anunciar, ahir, la portaveu de JxCat al Congrés i cap de llista a la cambra baixa, Laura Borràs. El substitut de Puig serà Roger Español, conegut per haver perdut un ull l'1 d'octubre de 2017 i que en els comicis anteriors va formar part de la llista del Front Republicà liderat per Albano Dante Fachin. Justifica Borràs el canvi perquè Español representa la violència patida l'1-O i és l'exemple de com la «repressió porta a més compromís».



Treballar per la unitat

Borràs assegura que, des del Senat, Español treballarà per la independència i la unitat de l'independentisme. Al fil d'això, recorda que «ningú ha demanat perdó a Español per la violència que va patir» i celebra que tot i perdre l'ull «guanyés» amb «compromís» i «força» per treballar per la independència.



Els «cops de llengua» de Felip VI

Per la seva banda, el nou candidat justifica el fitxatge per JxCat per la voluntat de representar la unitat. «Ha estat JxCat qui s'ha prestat més a la idea d'unitat i front unitari. Intentaré fer-ho el millor possible per demostrar que la unitat pot ser molt efectiva», va manifestar en la seva presentació. Des de la cruïlla dels carrers Sardenya i Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, on va perdre l'ull durant una operació policial de l'1-O de fa dos anys, Español va recordar els «cops de llengua» del rei Felip VI el 3-O i les porres i bales de goma de l'1 d'octubre. I va assegurar que vol portar les «conseqüències de l'única violència que hi va haver l'1-O» a la primera fila, davant dels qui la van ordenar. El nou candidat reclama, així mateix, la unitat de l'independentisme per fer possible la «consecució» de la república catalana, el final de la «repressió» i l'absolució i reparació dels presos i dels polítics fugits de la justícia.

En aquest context, Borràs va lamentar que «l'únic projecte» per Catalunya del president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sigui l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. «Voldríem que tingués un projecte polític i està només en el terreny de l'amenaça», va criticar. A criteri de la portaveu de JxCat al Congrés, el 155 «és una fórmula de violència» en si mateix.



Qui «escalfa» és l'Estat

De les declaracions fetes ahir pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que va manifestar a Barcelona que els socialistes catalans donarien suport al 155 si Sánchez l'apliqués, Borràs va lamentar que un partit amb obediència catalana estigui a favor del 155, que és «tan perjudicial per a tota la ciutadania». En aquesta línia, la dirigent juntaire va negar que l'independentisme «escalfi els carrers» i va dir que, en tot cas, qui ho fa és l'Estat per no «donar una sortida política» al conflicte català i empresonar «persones de pau».