La moció de censura contra Torra es votarà el dilluns 7 d'octubre

El Parlament debatrà i votarà la moció de censura que Ciutadans ha impulsat contra el president de la Generalitat, Quim Torra, dilluns que ve 7 d'octubre, en una sessió que durarà només un dia.

Tot apunta que la iniciativa, que proposa a Lorena Roldán com a candidata per substituir Torra no prosperarà, perquè només el PPC ha manifestat que donarà el seu "sí" a la líder de Cs a Catalunya.

PSC, comuns i CUP - els vots dels quals serien necessaris per arribar a la majoria absoluta - ja han rebutjat donar suport a Roldán perquè, encara que critiquen la gestió de l'actual Govern, no avalen Ciutadans com a alternativa.

Els socialistes, als quals populars i taronges van demanar explícitament que se sumessin a la moció de censura, han anunciat aquest dimarts que s'abstindran, doncs, segons la portaveu parlamentària, Eva Granados, "Torra és el problema però Ciutadans no és la solució".

Més contundent s'ha mostrat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha assegurat que substituir l'actual president per Roldán equivaldria a "posar el llop a cuidar de les ovelles" o "a un piròman a apagar un foc".

De la seva banda, la CUP titlla la iniciativa de "maniobra electoralista" sense "recorregut real".

La moció de censura de Cs - que pot retirar en qualsevol moment si així ho desitja - serà la quarta des de la restauració de la democràcia a Catalunya, després de les tres fallides de Josep Benet (PSUC) contra Jordi Pujol el 1982, la de Pasqual Maragall (PSC) contra el mateix president el 2001 i la de Josep Piqué (PPC) contra Maragall el 2005.