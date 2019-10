Bargalló: «Hi ha un tant per cent de funcionaris que estan "apalancats" de puta mare»

Diversos sindicats van lamentar ahir que el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, qualifiqués «d' apalancats» funcionaris davant d'una protesta de professors, el que la Federació d'empleats de serveis públics d'UGT (FeSP-UGT) ha vist «groller» i una falta de respecte.

En una protesta durant la seva visita a Tortosa ahir, Bargalló va afirmar que «hi ha un percentatge de funcionaris que estan apalancats de puta mare», i que si hi ha menys funcionaris, per a ell millor, en unes imatges publicades ahir per canal Terres de l'Ebre i recollides per Europa Press, en què apareix davant d'un grup de persones que protesten amb pancartes.

UGT va lamentar: «Aquestes paraules expressen un menyspreu evident al conjunt de treballadors dels serveis públics» que reivindica que han sostingut les administracions públiques en els pitjors anys de la crisi amb compromís, i va criticar que dirigeixi aquestes paraules al col·lectiu de treballadors de l'escola pública, que tenen una situació precària. Per UGT, «acusar de ganduls, amb un llenguatge groller, milers de mestres, professors i professores, és una manca de respecte inacceptable i intolerable».

Des d'Ustec · STEs (IAC), la Junta de Personal de les Terres de l'Ebre va criticar que Bargalló «menysprea» els funcionaris, i va demanar la dimissió del conseller, en un comunicat publicat a Twitter dijous i recollit per Europa Press.



«Va tenir la deferència de saludar»

Fonts de la Conselleria van explicar que es tracta «d'una conversa privada del conseller abans d'un acte, on va tenir la deferència de saludar els sindicalistes que el van esperar a fora».

El Departament va afirmar que Bargalló sempre ha defensat la utilitat del decret de plantilles al qual fa referència la conversa, i assegura que «les frases estan tretes de context».

També van posar en valor que el conseller «sempre ha defensat els mestres», que han de ser funcionaris per garantir la seva estabilitat, i no la funcionarització que es desprèn de l'aplicació de la llei de funció pública espanyola.