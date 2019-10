Advocats i víctimes de l'1-O es querellen contra l'excúpula d'Interior per delictes contra la humanitat

Diverses associacions de juristes i de víctimes de l'1-O han presentat davant l'Audiència Nacional una querella per delictes contra la humanitat contra l'antiga cúpula del Ministeri de l'Interior per l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil aquell dia. Segons ells, era una "actuació premeditada, organitzada i estudiada" que haurien comportat "lesions i tortures" dirigides a la població civil per motius polítics i ideològics. Per si l'Audiència Nacional, responsable d'investigar aquest tipus de delictes, arxivés la causa, els querellants també han presentat l'escrit davant del Tribunal Penal Internacional de La Haia, que podria investigar el cas.

L'Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils, l'Associació d'Afectats 1-O i l'Associació Advocacia per la Democràcia de Lleida conjuntament amb nou víctimes de les càrregues policials, com Enric Sirvent, que va patir un atac de cor en un col·legi de Lleida, o Jordi Pessarodona, regidor a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), han presentat la querella en un acte al Col·legi de Periodistes.