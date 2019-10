Agenda del 2n aniversari de l'1-O: Tots els actes

Entitats i partits independentistes han anunciat que coincidint amb l'1-O aquest dimarts presentaran el marc unitari de les mobilitzacions a les portes de la sentència del Tribunal Suprem. Aquests són els actes més destacats convocats aquest 1 d'octubre a Catalunya



Acte d'Òmnium, l'ANC, ERC, JxCat, la CUP a Barcelona (12.00 h)



Òmnium Cltural, l'Assemblea Nacional Catalana, els partits sobiranistes i "una important representació d'entitats i actors de la societat civil catalana" participaran en un acte que se celebrarà a les 12h als jardins de la Sedeta.







Acte del govern català al Palau de la Generalitat



Tots els membres del Govern protagonitzaran un acte al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat en el qual es farà lectura del 'Compromís del Primer d'Octubre'. L'encapçalaran el president de al Generalitat, Quim Torra, juntament amb el vicepresident, Pere Aragonès, i la resta de consellers i alts càrrecs de l'executiu amb l'objectiu de projectar una imatge d'unitat.







Concentracions i marxes convocades per l'ANC



L'ANC ha convocat concentracions a diferents lloc del territori. A Barcelona serà a les 19 hores des de Plaça de Catalunya. Però també n'hi haurà a Tarragona, Vic, Sabadell i Tàrrega. Destaca però les marxes de torxes convocades per l'ANC des de diferents municipis d'Osona que es trobaran a Lledoners cap a les 21.30h. En aquest acte hi participarà la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.







Convocatòria dels CDR a Girona



Els CDR a nivell català no han fet cap convocatòria, però sí que s'ha fet des d'algunes territorials. És el cas de CDR Girona que cita els ciutadans a concentrar-se a la plaça de Catalunya de la capital gironina a les 6 hores del matí.





A les 20 h, Girona Vota ha convocat una 'marxa de torxes' que sortirà de la plaça del Vi, just davant l'ajuntament de GironaSant Julià de Ramis, localitat on va votar el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i es van produir càrregues policials, ha convocat una consulta popular . Aquest any l'ajuntament de la localitat preguntarà als veïns si volen canviar el festiu local del 25 de juliol per l'1-O. La intenció de l'ajuntament és que es faci una votació cada any coincidint amb l'aniversari de l'1-O.L'Escola Verd de Girona, un dels punts de votació on la policia va actuar de forma contundent contra els votants del referèndum, acollirà a partir de les 18.15 h la presentació del llibre 'Els bombers seran sempre nostres'ERC ha convocat un acte propi en una localitat propera a la presó de Lledoners, a Fonollosa, a la comarca del Bages. Hi intervindran entre altres el coordinador nacional d'ERC Pere Aragonès. L'epicentre de les concentracions serà la presó de Lledoners, on a partir de les 21.30h es trobaran diverses marxes de torxes arribades des de diferents punts de la comarca.A Lleida la manifestació que es farà a les 19.30h està convocada per la Taula per la Democràcia i transcorrerà des de la plaça Ricard Viñes fins a la plaça 1 d'octubre.