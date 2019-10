La JEC dona 48 hores a Torra per treure símbols partidistes dels edificis públics

La Junta Electoral Central (JEC) va ordenar ahir al president de Catalunya, Quim Torra, la retirada d'estelades i llaços grocs de qualsevol edifici públic dependent de la Generalitat en 48 hores i el va advertir sobre les sancions administratives o penals en cas de no fer-ho.

«Es requereix el president de la Generalitat de Catalunya perquè ordeni en el termini màxim de 48 hores la immediata retirada de les banderes estelades o llaços grocs que puguin trobar-se a qualsevol edifici públic», segons la resolució emesa aquesta tarda per la JEC.

En concret, constata que «es tracta d'una reiteració en l'incompliment de l'obligació de neutralitat dels poders públics que ja es va produir en l'anterior procés electoral». Per això, insta Torra perquè, de manera immediata, adopti totes les mesures necessàries per retirar dels edificis públics «banderes estelades, llaços grocs o d'altres d'anàleg significat, fotografies de candidats o polítics, així com pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista».

L'insta així mateix que s'exerceixi una vigilància permanent perquè cap d'aquests símbols partidistes es tornin a col·locar durant el període electoral.

La Delegació de la Generalitat a Girona va despenjar la pancarta que reclamava la llibertat dels presos independentistes, com ja es va fer amb motiu de les anteriors eleccions d'aquest 2019. Ara, a la façana principal de l'antic Santa Caterina només hi ha diverses senyeres penjades dels balcons. En compliment de la resolució de la JEC, entre avui i divendres des de la Delegació es traurà tota la simbologia que hi ha en diferents dependències de l'edifici. Entre d'altres, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o en algun dels balcons exteriors de la part posterior.



Proposta impugnada

En paral·lel, el Tribunal Constitucional, per unanimitat, va declarar inconstitucional i nul·la la resolució aprovada el passat 7 de març pel Parlament de Catalunya per crear una comissió d'investigació sobre la Monarquia. El president del Govern, Pedro Sánchez, va impugnar davant la Constitucional la proposta autonòmica, que va ser recolzada per JxCat, ERC, comuns i CUP. I la Intersindical-CSC considera que quan Foment es refereix a l'aturada de país com a «vaga política» «sona» a un intent de «vulnerar drets fonamentals de nou».