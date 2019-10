Ciutadans aprova presentar una moció de censura contra Torra

L'executiva de Ciutadans ha aprovat aquest dilluns per unanimitat presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, al Parlament de Catalunya, i també portar a la Fiscalia les informacions periodístiques que apunten a contactes entre Torra i alguna de les persones dels CDR que es troben empresonades a Soto del Real acusades de terrorisme. Ho ha anunciat la portaveu de Cs, Lorena Roldán, a una roda de premsa on també ha avançat que el líder de la seva formació, Albert Rivera, serà present aquest dimarts, 1-O, al Parlament de Catalunya, on el grup de Cs es reunirà "defensant la llibertat i la democràcia".

Ciutadans registrarà la moció de censura en les pròximes hores i es posarà en contacte amb el PSC i el PP per demanar-los que "estiguin a l'alçada" i donin suport a la proposta, malgrat que no en tindria prou amb els vots d'aquestes dues formacions per fer prosperar la votació al Parlament.

La portaveu de Cs ha justificat que la seva formació presenti ara aquesta iniciativa –contràriament al que havia fet fins ara, que ho havia rebutjat adduint que no volia donar una victòria a l'independentisme- perquè aquesta ha estat una "setmana negra" a Catalunya on s'han detingut persones "amb goma-2" que pretenien, ha dit, atemptar.

Segons Roldán, aquesta és una "moció de censura de la convivència" per posar punt i final a actuacions de les formacions independentistes que segons ha afirmat han participat a manifestacions d'assetjament a la Guàrdia Civil i han aprovat al Parlament resolucions que el TC ja ha declarat inconstitucionals.

Torra, ha dit, "és un perill" perquè "en comptes d'actuar com a president de la Generalitat actua com a cap dels CDR". En aquest sentit ha assegurat que la setmana passada "s'ha traspassat una línia vermella" perquè "s'està posant en riscla seguretat" i per tant "com a primer partit a Catalunya" tenim "l'obligació de presentar aquesta moció de censura per la convivència".



Cs porta Torra a la Fiscalia



L'executiva de Ciutadans també ha decidit presentar un escrit a la Fiscalia "perquè s'investiguin les informacions sobre la suposada col·laboració de Torra" amb els "comandos separatistes" que "volien atemptar". "Volem saber quin paper va jugar Torra", ha afirmat.



Rivera, al Parlament, l'1-O



Roldán ha anunciat també que la seva formació es reunirà aquest dimarts al Parlament amb Albert Rivera al capdavant coincidint amb l'1-O. El líder de Cs, ha dit, "vol estar allà amb els companys, a la casa de tots els catalans" perquè "en un dia com aquest el lloc on ens correspon estar és al Parlament defensant la llibertat i la democràcia".