Zoido insisteix que l'actuació policial de l'1-O va ser «proporcionada»

L'exministre de l'Interior i eurodiputat del PP, Juan Ignacio Zoido, ha tornat a defensar l'actuació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017. Segons Zoido, la policia va actuar de forma "proporcionada" i amb "gran professionalitat". En una entrevista aquest dimarts al matí a la Cope, el llavors titular d'Interior ha atribuït la "responsabilitat" i "culpabilitat" de les imatges de violència a "aquells que van promoure la celebració del referèndum il·legal" i no el van desconvocar encara que els Mossos d'Esquadra alertessin que "podia haver-hi grans altercats".

Zoido ha argumentat que els cossos policials van "complir ordres" judicials i que la intervenció era necessària perquè els votants "estaven organitzats", "dirigits" i "van usar la força en moltíssimes ocasions": "S'havia de complir amb la llei", ha remarcat. A més, ha justificat la intervenció perquè van constatar que la col·laboració de la policia catalana era "nul·la".

D'altra banda, Zoido ha reconegut que els va "frustrar" no trobar les urnes de plàstic que es van fer servir per al referèndum encara que ha destacat que van intervenir urnes convencionals de vidre així com planxes de publicitat i paperetes.

"Recolzaré sempre l'actuació de la policia dins del marc de la llei i a tots els responsables que van dissenyar els dispositius i que es van veure desbordats davant l'incompliment reiterat i deliberat de gran part dels Mossos", ha dit.

Zoido també ha afirmat que hi havia votants que van llançar tanques i utilitzaven nens davant la policia. L'exministre de l'Interior ha dit que un Guàrdia Civil va haver de treure un nen de l'espatlla del seu pare durant una càrrega policial.

Sobre la dimissió del fins ara director dels Mossos, Andreu Martínez, feta pública dilluns, Zoido ha defensat que durant el 155 no es va fer cap control polític de la policia catalana, a diferència de la resta del que s'ha fet en altres moments.