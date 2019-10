Un xoc per encalç entre vuit vehicles ha causat 20,5 km de retenció a l'AP-7 entre la Roca del Vallès i Hostalric. L'accident ha estat a les 17.40 al punt quilomètric 128, a l'alçada de la Roca del Vallès en direcció a Barcelona. Els vehicles no han estat retirats fins prop d'un quart de vuit del vespre, de manera que les retencions han anat en augment. Durant una estona la via ha estat completament tallada.