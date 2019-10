Sánchez adverteix que pot aplicar el 155 «sense problema» encara que estigui en funcions

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE al 10-N, Pedro Sánchez ha advertit aquest dimarts 1 d'octubre a l'independentisme que pot aplicar "sense problema" l'article 155 de la Constitució encara que estigui en funcions. Segons Sánchez, actuarà amb "fermesa democràtica", amb "proporcionalitat" i des de la "unitat" amb altres forces espanyoles si cal adoptar "alguna decisió extraordinària al llarg de les pròximes setmanes o mesos". "Nosaltres no amenacem", ha dit, però "demano als independentistes catalans que no juguin amb foc" perquè "no condemnar la violència vingui d'on vingui" és "un error". En aquest sentit ha recordat que el seu executiu ja va impugnar davant el Tribunal Constitucional les resolucions aprovades al ple de la setmana passada i "enviarem un requeriment a la Mesa del Parlament de Catalunya en relació amb aquest tipus de resolucions que s'estan plantejant per part de la majoria parlamentària independentista".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a la Cadena Ser on ha insistit que Catalunya no té un problema relacionat amb la independència sinó amb la "convivència" i ha reclamat a les forces independentistes que no contribueixin a que hi hagi "més fractura" no desmarcant-se de la "violència".

"Al contrari, hem vist el president de la Generalitat emparar i banalitzar algunes de les actuacions del Poder Judicial i de les forces de seguretat, cosa que ens ha semblat greu des del punt de vostè polític", ha sentenciat. Per tant ha advertit que no "juguin amb foc" perquè "nosaltres romandrem molt atents".

Segons Sánchez, l'article 155 de la Constitució és "perfectament legítim" i "homologable a altres sistemes" que es pot aplicar "sense problema" per part d'un govern en funcions. "El govern d'Espanya ho ha estudiat i no hi hauria cap problema ni des del punt de vista de la Constitucionalitat ni de legitimitat", perquè la diputació permanent del Congrés i el Senat ho podria aplicar.



"Confia plenament" en els Mossos



Sánchez també ha afirmat que "confia plenament" en els Mossos d'Esquadra. "Pel que respecta a la coordinació tècnica del Ministeri de l'Interior, la delegació del govern (espanyol), és a dir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a dia d'avui és extraordinàriament positiva", ha afirmat. Ha apuntat que cal destacar "no només la independència dels jutges" sinó la "bona tasca de les forces de seguretat".



L'exhumació, abans de la campanya

Respecte a l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco, Sánchez ha assegurat que tindrà lloc "en unes setmanes" i que li "agradaria" que fos abans de la campanya electoral. Serà, ha afirmat, "tan aviat com sigui possible" perquè "ja tenim l'ok del Tribunal Suprem". La data, ha afegit, se sabrà en un Consell de Ministres "perquè hem de notificar a la família quan es farà".