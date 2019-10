Sánchez recorda que el 155 es pot tornar a aplicar si l'independentisme juga «amb foc»

? En una entrevista a la Cadena SER, ahir, el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, va demanar a l'independentisme que «no jugui amb foc»; és a dir, que no situï l'autogovern «fora de la legalitat» altra vegada ja que, si fos ser així, l'obligació de La Moncloa serà restituir-lo i, el 155, la via més plausible, fins i tot amb un Executiu en funcions. En aquest context, Sánchez va expressar el desig que un cop coneguda la sentència el conflicte català torni a dirimir-se en «territori de la política» i va tornar a demanar al Govern de Quim Torra que condemni els actes i «indicis» de violència, vinguin d'on vinguin. El que han de fer els partidaris de la secessió, a ulls del president espanyol, és «obrir un procés de diàleg amb la part que no és independentista»; a partir d'aquí, el Govern pot «ajudar a aquest diàleg», sense necessitat de «proclames» ni «afegint més gasolina al foc». Fins que això no passi, a Madrid estaran «molt atents» per «garantir la seguretat».