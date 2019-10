Protesta descafeïnada dels CDRs al centre de Girona

Protesta descafeïnada dels CDRs per commemorar l'aniversari de l'1 d'octubre a la ciutat de Girona, que va reunir unes 200 persones a primera hora del matí per anar a la caserna de la Guàrdia Civil, primer, i davant la Subdelegació del Govern, després. La jornada es va desenvolupar sense incidents i a partir de les onze del matí ja només quedaven mig centenar de joves tallant la Gran Via de Jaume I. Els Mossos només van identificar i denunciar un noi per haver llançat ous i pintura.

La convocatòria, a càrrec del CDR, la Forja i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), era a les sis del matí a la plaça Catalunya. Ben aviat va quedar clar que la majoria eren estudiants, i que la mitjana d'edat era d'allò més jove. La protesta, que era de les poques convocades a Catalunya, havia aixecat una expectació mediàtica i un ampli desplegament policial, amb agents dels Mossos d'Esquadra custodiant edificis com la delegació del Govern, la subdelegació, l'estació del TAV i la caserna de la Guàrdia Civil, on va dirigir els seus passos la comitiva.

Cap a dos quarts de set, uns 200 manifestants van iniciar una marxa pel carrer de la Rutlla fins arribar davant la caserna de la Guàrdia Civil, on es van trobar amb un cordó policial que els va barrar el pas. Allà es van encarar als Mossos amb crits a favor de la independència i en contra els agents, i fins i tot es va produir algun llançament d'ous i pintura. En aquell moment, els manifestants van desplegar dues pancartes amb els lemes «Dos anys després del combat la lluita continua» i «Llibertat detingudes, la repressió no ens aturarà» . El moment de més tensió va arribar quan els agents van demanar als manifestants, per megàfon que no busquessin enfrontaments, i aquests van respondre amb crits i un petard. Tot i això, poc després els convocants van decidir abandonar la Guàrdia Civil i tornar al centre de la ciutat.

La comitiva va recórrer el carrer d'Emili Grahit i la carretera de Barcelona fins arribar a davant la subdelegació del Govern, a la Gran Via de Jaume I, que va quedar tallada al trànsit. Durant el camí van tombar alguns contenidors i van llançar algun petard, i en l'últim tram els manifestants van arrencar a córrer per arribar a l'edifici, que ja estava custodiat pels Mossos. Els agents de seguida van encerclar els manifestants, que van quedar reduïts a menys d'un centenar, ja que molts van marxar.

Va ser llavors que els Mossos van identificar un noi, menor d'edat, que suposadament hauria llançat els ous i la pintura davant de la Guàrdia Civil, i el van denunciar per desordres públics. En una piulada a Twitter, el SPEC va acusar els agents d'haver retingut el menor «pel coll» i haver-lo arrossegat. «Denunciem una vegada més la violència policial contra el moviment popular», van escriure a les xarxes socials.

Després d'una estona de dubtes, en què els organitzadors van fer crides als participants perquè no es dispersessin, van fer una assembla i unes cinquanta persones van decidir quedar-se a fer un dinar popular davant la Subdelegació. Al mig de la carretera van escriure, amb pintura groga, «1 d'octubre, ni oblit ni perdó».