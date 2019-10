El Parlament votarà la moció de censura «electoralista» de Cs contra Torra el 7 d'octubre

La Mesa del Parlament va tramitar ahir la moció de censura que va presentar Cs contra el president de la Generalitat, Quim Torra, que es preveu que se celebri dilluns vinent, dia 7 d'octubre.

Fonts parlamentàries van explicar que la moció que va presentar Cs compleix els quatre requisits que estableix el reglament de la cambra: que estigui signada per almenys 27 diputats, que tingui una motivació, i que es presenti un candidat que l'accepti; motius pels quals s'ha tramitat.

Les mateixes fonts van assegurar que està previst que el debat i la votació de la moció de censura se celebri dilluns de la setmana vinent, tot i que és potestat del president de la cambra, Roger Torrent, convocar el ple.

Van dir que «la millor interpretació del reglament és fer el debat i la votació dilluns», tot i que en tots els precedents de mocions de censura que s'han fet al Parlament s'han celebrat durant dos dies, i la Mesa ha plantejat la idea d'habilitar el cap de setmana per celebrar el ple.

Altres fonts van apuntar que «l'opinió majoritària» entre els grups és que el debat i la votació es facin dilluns, i Cs també va proposar celebrar el debat divendres i la votació dilluns per descomprimir l'activitat parlamentària, tenint en compte que dimecres i dijous de la setmana vinent hi ha ple. Tot apunta que la iniciativa, que proposa a Lorena Roldán com a candidata per substituir Torra no prosperarà, perquè només el PPC va manifestar que donarà el seu «sí» a la líder de Cs a Catalunya. PSC, comuns i CUP –els vots dels quals serien necessaris per arribar a la majoria absoluta– ja van rebutjar donar suport a Roldán perquè, encara que critiquen la gestió de l'actual Govern, no avalen Ciutadans com a alternativa.

Els socialistes, als quals populars i taronges van demanar explícitament que se sumessin a la moció de censura, van anunciar ahir que s'abstindran, doncs, segons la portaveu parlamentària, Eva Granados, «Torra és el problema però Ciutadans no és la solució».

Més contundent es va mostrar la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que va assegurar que substituir l'actual president per Roldán equivaldria a «posar el llop a cuidar de les ovelles» o «a un piròman a apagar un foc». De la seva banda, la CUP titlla la iniciativa de «maniobra electoralista» sense «recorregut real».

La moció de censura de Cs –que pot retirar en qualsevol moment si així ho desitja– serà la quarta des de la restauració de la democràcia a Catalunya, després de les tres fallides de Josep Benet (PSUC) contra Jordi Pujol el 1982, la de Pasqual Maragall (PSC) contra el mateix president el 2001 i la de Josep Piqué (PPC) contra Maragall el 2005.