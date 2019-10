L'independentisme fa una crida a respondre «massivament» a la sentència

L'independentisme ha fet una crida a respondre "massivament" i des de "la lluita no violenta i la desobediència civil i pacífica" a la sentència del Suprem, que avisen que serà condemnatòria. A través d'un comunicat conjunt fet per els tres partits independentistes i les dues entitats cíviques –JxCat, ERC, CUP, Òmnium i ANC-, així com diversos sindicats i associacions, han demanat a la ciutadania "participar del nou marc de mobilitzacions" per "tornar a exercir els drets vulnerats", encara que no han detallat en què es traduiran aquestes protestes. "La desobediència civil i la mobilització pacífica són els principals instruments de la ciutadania per respondre als abusos de poder", ha apuntat la historiadora Anna Sallés, que ha estat l'encarregada, juntament amb els periodistes Martí Anglada i David Fernández, de llegir el manifest. En aquest sentit, Fernández ha demanat a "tothom que veu la condemna dels presos una greu injustícia i un atac als drets fonamentals" a "sortir al carrer".