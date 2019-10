El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha destacat coincidint amb el segon aniversari de l'1-O que "es va fer possible el que semblava impossible". "La nit anterior va ser llarga però ho vam aconseguir entre tots! Qui té por de les urnes i de la democràcia? Els demòcrates no!", ha afegit a través del seu compte de Twitter. Junqueras fa gairebé dos anys que està en presó preventiva per l'1-O.