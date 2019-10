Els hotelers de Barcelona, contraris a apujar la taxa turística: «És un mal moment»

El sector hoteler i dels pisos turístics a Barcelona s'oposa frontalment a la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona d'augmentar la taxa turística fins a un màxim de 4 euros perquè creu que perjudicarà el sector en un «mal moment» i no ajudarà a reduir els allotjaments il·legals.

L'acord dels grups del govern municipal amb JxCat i ERC per apujar la taxa és «una mala notícia en un mal moment», enmig d'una «crisi molt complicada» per la fallida de Thomas Cook, segons el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals. Per a Casals, l'administració mostra «molt poca sensibilitat» cap al sector hoteler i «poca consciència» de la seva importància per a l'economia. Per Enrique Alcántara, president d'APARTUR, augmentar la taxa «derivarà el turisme cap a l'allotjament il·legal», precisament una de les mesures que pretén combatre. «Cada cop més gent demanarà habitacions il·legals perquè seran més barates i no hi haurà taxes. La demanda anirà derivant cap a l'oferta il·legal», lamenta Alcántara, que critica que els allotjaments que compleixen amb la normativa siguin els perjudicats. En aquest sentit, diu que el que cal és «erradicar de forma absoluta l'allotjament il·legal» i després plantejar «qui paga, quant i a què es pot dedicar» la taxa turística.



«S'hauria d'haver consultat»

Per la seva part, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona i de Turisme de Barcelona, Joan Canadell, va demanar que part de l'augment de la taxa turística aprovada per l'Ajuntament repercuteixi en Turisme de Barcelona, a la vegada que va dir que aquesta mesura s'hauria d'haver consultat amb el sector.