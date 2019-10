La Fiscalia demana 8 anys de presó per a 58 integrants de narcopisos a Barcelona

La Fiscalia demana penes de fins a vuit anys i mig de presó per a 58 presumptes integrants de la xarxa de narcopisos desarticulada l'any passat al districte barceloní de Ciutat Vella, que presumptament controlaven una quarantena d'habitatges ocupats on es venien i consumien drogues.

En els seus escrits d'acusació, el ministeri públic acusa d'un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal i en algun cas tinença d'armes prohibides als presumptes membres de la xarxa, que va ser desarticulada a l'octubre de l'any passat en el marc de la macrooperació «Bacar», en què es van practicar desenes de registres als barris del Raval, Gòtic i Poble Sec.

La trama, segons la Fiscalia, estava suposadament formada per diversos grups, amb una estructura jerarquitzada i un repartiment de papers, que gestionaven diversos «narcopisos» on es venia cocaïna, crac, heroïna i MDMA, a més d'haixix i marihuana, i s'obligava als toxicòmans a consumir la droga allà mateix.

Almenys des de febrer del 2018, afegeix el ministeri públic, els acusats, d'origen dominicà, «van conformar un entramat dedicat a ocupar il·lícitament pisos i locals» del districte barceloní de Ciutat Vella, on van muntar «narcopisos» amb «treballadors» que cobrien les 24 hores del dia i que s'encarregaven tant de vendre la droga com d'anar a buscar-la en petites quantitats.

Per damunt dels «treballadors», la Fiscalia situa diversos acusats com a responsables dels «narcopisos», els quals s'encarregaven de controlar «la quantitat i necessitat de droga en cada moment a l'immoble» i als treballadors dels locals, així com de portar la comptabilitat dels guanys i informar d'això els seus superiors.



Grup jerarquitzat

Per damunt dels «responsables dels pisos», es trobaven els «caps de domicilis», que tenien la funció de recaptar els guanys adquirits amb la venda de droga, resoldre els conflictes que poguessin sorgir en els locals i buscar nous immobles per ocupar.

Així mateix, la Fiscalia acusa en el seu escrit als «subministradors» de la droga, que consideren eren «part essencial» de la trama atès que aconseguien les substàncies estupefaents i les preparaven o cuinaven perquè estiguessin llestes per al consum.

En les seves converses telefòniques, segons el ministeri públic, els membres de la xarxa es mostraven «molt cautelosos» en referir-se a les activitats il·lícites que tenien entre mans, per la qual cosa utilitzaven termes clau per al·ludir als diferents tipus de droga: «blanca», «tova», «periquito» o «cocacoles» per la cocaïna, «marró», «negre», «cervesa», «cafè» o «torrada» per a l'heroïna o «dur», «tronchi» o «cronchi» per parlar del crac.