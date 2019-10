El director dels Mossos plega en perdre la confiança de Torra

Ahir es va fer oficial la dimissió del director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, que, segons publicava El Periódico, se'n va perquè considera que ha perdut la confiança del president de la Generalitat, Quim Torra. Martínez va presentar la dimissió per per carta al conseller d'Interior, Miquel Buch, el 25 de setembre passat. El substitut serà el que fins ahir havia exercit de cap de gabinet del conseller Buch, Pere Ferrer Sastre. Segons la versió oficial, Martínez ha decidit deixar el càrrec perquè «ha complert una etapa», després d'haver «assolit» diversos dels objectius que s'havia marcat. Avui mateix està previst que el Govern aprovi el nomenament de Pere Ferrer com a nou director dels Mossos. Joan Martínez va ser nomenat el 4 de juny del 2018 en substitució de Pere Soler. Havia estat director general de l'Administració de Seguretat amb Felip Puig com a conseller.