AXA ven per 100 milions vuit immobles que va comprar al Govern el 2013

El grup assegurador AXA va vendre una cartera de vuit edificis d'oficines situats al centre de Barcelona al fons immobiliari alemany KanAm Grund Group en una operació valorada en 100 milions d'euros i que ha estat assessorada per Savills Aguirre Newman. Els immobles sumen una superfície superior a 35.000 metres quadrats i estan arrendats a la Generalitat, segons va informar la firma assessora de la transacció. Els edificis traspassats a KanAm Grund formen part d'un lot de tretze edificis que AXA va comprar el 2013 per 172 milions d'euros i se situen en els carrers Pau Claris, Carrera, Doctor Joaquim Pou, Paral·lel, la plaça Pere Coromines, Puig i Xoriguer, Roger de Flor i Portal de Santa Madrona. Savills Aguirre Newman considera que aquesta operació «constata» la solidesa i «bona evolució» del mercat d'inversió d'oficines de Barcelona, així com el creixent interès dels fons d'inversió internacionals per la Ciutat Comtal. Segons dades d'aquesta firma, durant la primera meitat de l'any es van tancar operacions de compra venda d'immobles no residencials a Barcelona per valor de 620 milions d'euros.