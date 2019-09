Riera: «Anem al Congrés a generar ingovernabilitat, confrontació i conflicte»

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha assegurat que la seva formació ha decidit presentar-se a les eleccions del 10 de novembre amb la voluntat d'anar al Congrés a portar "confrontació i conflicte". "Anem al Congrés a generar inestabilitat i ingovernabilitat fins que no s'assoleixi una resolució del conflicte", ha afirmat en una entrevista a 'Els Matins de TV3'. Pel que fa ala llista, que es decidirà en un Consell Polític el 5 d'octubre, Riera ha apostat perquè estigui formada per persones provinents de les "lluites socials", cares noves del partit i també persones que ja tenen experiència com poden ser exdiputats del Parlament.

Segons Riera, fins que no s'assoleixi la resolució del conflicte polític no hi pot haver ni estabilitat, ni governabilitat ni normalitat institucional. I amb aquest esperit, ha explicat que la CUP ha decidit presentar-se al 10-N per traslladar a la cambra baixa un "nou camp de batalla". En aquest sentit, ha explicat que la candidatura defensarà al Congrés "autodeterminació, amnistia i drets socials i polítics".

Riera ha establert la voluntat de la CUP de diferenciar-se de les posicions que tant JxCat com ERC han mantingut al Congrés i ha assegurat que la seva formació no va a Madrid "ni amb mitges tintes ni amb ambigüitats". "Anem a portar confrontació i conflicte al Congrés. En aquests moments és l'única via per desbloquejar la situació i crear un escenari de resolució democràtica al conflicte polític", ha afegit.

Pel que fa a al llista, Riera no ha volgut entrar en noms, tenint en compte que la formació ho decidirà el pròxim 5 d'octubre. Però sí que ha defensat que és una oportunitat per incorporar persones que ja han tingut experiència a la CUP i ha recordat que en l'última assemblea nacional del partit a Celrà es va acordar una modificació perquè els membres de la CUP puguin presentar-se més d'una vegada a unes eleccions.