El Centre Excursionista Empordanès participa a «Llum i Llibertat» que il·lumina 131 agulles de Montserrat

«Llum i Llibertat» és un projecte impulsat per Artistes de la República, l'Assemblea Nacional Catalana, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i Òmnium Cultural. Consisteix a il·luminar cent trenta-una agulles del massís de Montserrat, que recorden els cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya i posa en valor les institucions catalanes. Així mateix, és una acció per reclamar la independència de Catalunya.

L'acte s'havia de dur a terme la nit del 10 a l'11 de setembre, però la meteorologia no ho va permetre. Des de l'organització s'ha buscat un dia simbòlic com la nit de l'1 d'octubre per portar a terme la il·luminació de les agulles de Montserrat.

Tres escaladors del Centre Excursionista Empordanès han pujat a l'agulla del Lloro on han encès el farell de manera simultània amb la resta d'agulles a les 19'45h i s'hi passaran la nit fins a les 7'45h del matí que es donarà per finalitzat el projecte «Llum i Llibertat».

Abans s'iniciés la il·luminació de les agulles de Montserrat, a la població del Bruc ha tingut lloc un acte polític amb les intervencions de Josep Cruanyes, vicepresident de l'ANC, Marcel Mauri, vicepresident d'OMNIUM Cultural, Jordi Merino de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i el President de la Generalitat, Quim Torra, que ha estat l'últim en prendre la paraula.

El CEE dedica la seva participació al projecte «Llum i Llibertat» a totes les preses i presos polítics així com a les exiliades i exiliats, segons ha fet saber l'entitat.