Quatre detinguts i tres cònsols honoraris investigats per blanqueig

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones d'un clan familiar per blanqueig de capitals, tràfic de drogues i delictes fiscals. Els detinguts es dedicaven a la compravenda de vehicles de luxe i inversions en immobles, amb diners suposadament procedents del tràfic de drogues.

La policia també investiga tres cònsols honoraris de diversos països europeus i africans relacionats amb el clan. Una altra activitat del grup consistia a processar quantitats industrials de cànem per transformar-lo en oli per comercialitzar. Segons la policia, un d'ells va posar en marxa, segons la investigació, una màquina industrial dissenyada per processar quantitats industrials de cànem i transformar-lo en oli, amb la posterior voluntat de comercialitzar-lo. Els investigadors creuen que l'aportació econòmica d'una butlleta de loteria premiada amb un milió d'euros és l'origen del negoci de compravenda de vehicles.