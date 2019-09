Manifestació multitudinària per l'alliberament dels CDRs

Manifestaciķ multitudināria per l'alliberament dels CDRs

Més de 9.000 persones es van manifestar ahir a Sabadell per demanar l'alliberament dels set activistes del CDR empresonats des de dijous. Els participants es van concentrat prop de les sis de la tarda davant els jutjats de la ciutat i van començar la marxa entre crits de «Tots som CDR» i «No esteu soles». La manifestació va estar encapçalada per familiars i amics de les persones en presó preventiva, que van dur una pancarta amb el lema «La repressió no ens aturarà. Llibertat». La reivindicació va ser impulsada pel la plataforma de suport «Llibertat Detingudes 23S»