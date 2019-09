ERC demana a Sánchez que no criminalitzi l'independentisme

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va demanar a Pedro Sánchez que «no busqui excuses» i que no sigui còmplice de la «criminalització ferotge» cap al moviment independentista intentant associar independentisme amb terrorisme. D'aquesta manera, Vilalta va contestar al president espanyol en funcions, que dissabte va insistir en el fet que l'independentisme ha de condemnar «qualsevol tipus de violència que vingui d'algun grupuscle separatista». Vilalta va dir que «ja n'hi ha prou» i que «no tot s'hi val» i va demanar que cessi la «maquinària de les clavegueres de l'Estat» que només vol, va afegir, la criminalització del moviment independentista. També va assenyalar que el moviment independentista «mai ha sigut violent i mai ho serà».

Marta Vilalta també va dir a Sánchez que «si es tracta de condemnar la violència», que comenci per condemnar la violència policial que hi va haver l'1-O a Catalunya quan es va «pegar a la ciutadania que només volia votar». La portaveu va explicar que des d'Esquerra denuncien «aquesta campanya de criminalització» cap al moviment independentista que busca «associar independentisme amb terrorisme». Vilalta va finalitzar remarcant que l'independentisme «mai ha comès cap atemptat terrorista ni cap acció violenta».

La portaveu d'Esquerra també va valorar la decisió de la CUP de presentar-se a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. Va dir que «és una bona notícia» i que «celebren» que es presenti perquè la ciutadania pugui escollir el «màxim d'opcions» per tal de poder representar «aquesta pluralitat» dins el món independentista. Vilalta va dir que l'important és que cap vot independentista es quedi «a casa» el proper 10 de novembre. També va remarcar la necessitat de, dins la pluralitat, treballar per la «unitat d'acció» per arribar a acords a «tot arreu» i també a les institucions de l'Estat espanyol.