Els comuns volen que Iceta aclareixi en «quins termes» pactarien amb Cs

El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, va demanar al líder del PSC, Miquel Iceta, que aclareixi «en quins termes es podria posar d'acord» amb Ciutadans, com va dir en declaracions als mitjans. En una atenció a la premsa ahir, Asens va reclamar al PSOE que digui a la gent «què en faran dels seus vots» i va insistir que avancin «si miraran a la dreta o a l'esquerra». «Si Rivera no és vicepresident és perquè no ha volgut», va reblar.

D'altra banda, en relació a les eleccions generals, Asens va proposar a tots els candidats catalans signar un codi ètic per limitar la despesa electoral a 250.000 euros perquè «la ciutadania no s'hagi de responsabilitzar de la situació». Segons va explicar Asens, han enviat la proposta a tots els líders de les candidatures que saben del cert que es presenten.



Llei d'amnistia

Asens també es va referit al recent debat públic sobre la necessitat d'una llei d'amnistia per als presos davant una possible condemna per part del Tribunal Suprem i va explicar que és un debat que no tenen resolt al sí de la formació. Tot i això, sí que es va mostrar poc confiat que aquesta pugui ser una via, ja que va reconèixer que «no s'imagina» el PSOE votant la llei. A l'atenció als mitjans també va retreure al candidat a la reelecció socialista, Pedro Sánchez, que fins ara no hi hagi hagut «cap proposa de diàleg».

El líder d'En Comú Podem també es va referir a la candidatura de Más Madrid a les eleccions espanyoles del 10-N i va lamentar que «tot el que sigui fragmentació i divisió no suma». Asens va confiar que la formació no es presentarà a Catalunya perquè, segons creu, ja hi haEn Comú Podem.