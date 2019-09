El TSJC jutjarà el 19 i 22 de novembre la Mesa del Parlament de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà entre els dies 19 i 22 de novembre pròxims els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'etapa de Carme Forcadell i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya per haver permès la tramitació de les lleis del procés. En una resolució, el TSJC ha fixat les dates per al judici contra els exmembres de la Mesa Lluis Maria Corominas (PDeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) i Joan Josep Nuet (EUIA), a més de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que seran jutjats per un delicte de desobediència. Els diputats –cap d'ells parlamentari en l'actualitat, amb l'excepció de Guinó– seran jutjats l'endemà del judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per desobeir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços dels edificis públics. A més, Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Xavier García-Albiol i Lluís Rabell, presidents dels grups de Ciutadans, PSC, PP i CSQP al Parlament quan es van aprovar les anomenades «lleis de desconnexió», declararan com a testimonis en el judici contra els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament. Els sis polítics acusats de desobediència seran jutjats per una sala integrada pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, –que, d'acord amb la llei, presideix tots els judicis de la sala civil i penal–, així com el civilista Jordi Seguí i Carlos Ramos, un dels jutges designats a proposta del Parlament i que serà ponent de la sentència. La causa contra els membres de la Mesa –iniciada arran de diverses querelles de la Fiscalia –es jutjarà al TSJC–, després que el Tribunal Suprem decidís esqueixar-la del procés contra Forcadell i la resta de líders independentistes i remetre-la a l'alt tribunal català per al seu enjudiciament. Els exvicepresidents de la Mesa Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, l'exsecretària primera Anna Isabel Simó, l'exsecretària quarta Ramona Barrufet, de JxSí, i Joan Josep Nuet, secretari tercer de CSQP, estan acusats de permetre el debat de resolucions sobiranistes.