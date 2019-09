Torrent demana una «reflexió» sobre «l'espectacle lamentable» del Parlament i assenyala Cs

El president del Parlament, Roger Torrent, va demanar una «reflexió» davant «l'espectacle lamentable» de la cambra catalana d'ahir en el marc de les votacions del debat de política general.

En una entrevista a Rac 1, Torrent va assenyalar especialment Cs, a qui acusa de «banalitzar el terrorisme» davant la proximitat de les eleccions del 10-N i va considerar que votants de Cs també van sentir vergonya. Així mateix, va refermar que no permetrà que s'insulti un altre membre del Parlament i va posar d'exemple que Cs es refereixi al president de la Generalitat, Quim Torra, com a «líder de comandos».

D'altra banda, va avisar al Govern espanyol que si recorre les propostes de resolució sobre amnistia i autodeterminació estarà «limitant» la llibertat d'expressió al Parlament.

El dia després de la tensió al Parlament desencadenada per la presó preventiva dels 7 membres dels CDRs detinguts, Torrent ho va qualificar «d'espectacle lamentable que no es mereix la ciutadania».

Unes escenes que, segons Torrent, no són pròpies del Parlament, que ha definit com el temple de la paraula, i que «no s'haurien d'haver produït mai».

El president de la cambra va afegir que es tracta també d'una imatge que no es correspon amb la societat catalana, on hi ha convivència de gent que està a les «antípodes ideològicament».

Davant d'aquesta situació, Torrent ha instat a una reflexió sobre dues qüestions: en primer lloc, el respecte institucional. En aquest sentit, ha afirmat que no permetrà que s'insulti o es calumniï un altre membre de la cambra.

«No es pot dir que el president de la generalitat lidera comandos, entra dins d'aquesta falta de respecte», va afegir en referència a les paraules de la portaveu de Cs, Lorena Roldán, el primer dia del debat de política general.



«Se li ha caigut la careta»

Per la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, va dir ahir que el president del Parlament, Roger Torrent, «fa temps que se li va caure la careta» i va assegurar que «està actuant» com l'expresidenta de la càmera Carme Forcadell, en presó preventiva a l'espera de sentència.

Roldán va afirmar que «aquesta pel·lícula ja l'hem vist»: «Utilitzen les institucions per a la seva causa, com si fossin casa seva», va lamentar.

En aquest sentit, va instar el president del Parlament a «fer un pas enrere» i «demanar disculpes» i va recordar que, a més d'expulsar ahir l'hemicicle al president del grup taronja, Carlos Carrizosa, va estar a punt de fer el mateix dimecres amb ella mateixa.

En paral·lel, el president del Parlament, Roger Torrent, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, van demanar als alcaldes catalans que les corporacions assumeixen «un paper protagonista» davant de la sentència. Ho van fer en l'Assemblea General de l'AMI, celebrada ahir a Manresa.

Josep Maria Cervera, que va ser escollit novament president del col·lectiu d'alcaldes, va mostrar el suport de l'ens, però va lamentar que ells no tenen «cap pla» i que només poden seguir treballant «des de cada racó del territori».