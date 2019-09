ERC ha ratificat en el consell nacional extraordinari d'aquest dissabte les llistes per a les eleccions del 10-N, amb Oriol Junqueras com a cap de llista al Congrés per Barcelona i Raül Romeva encapçalant la candidatura al Senat, com al 28-A. Així, els republicans mantenen la candidatura amb els presos al capdavant a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem, que podria condemnar i inhabilitar els líders ara en presó preventiva.