els detinguts volien col·lapsar les comunicacions a Catalunya

Els CDRs detinguts acusats de terrorisme pretenien col·lapsar les comunicacions a Catalunya entre l'aniversari de l'1-O i la sentència del procés. Segons fonts policials fetes públiques ahir per El País, els autodenominats Equips de Resposta Tàctica (ERT) dels Comitès de Defensa volien col·locar explosius en punts clau de l'autopista AP-7 per obligar els Mossos a tallar aquesta via, així com també inutilitzar torres de telefonia. Els investigadors de la Guàrdia Civil situen dos dels set detinguts –Xavier Duch i Jordi Ros– com els caps del grup de suposats terroristes desmantellat dilluns. En aquest sentit, el rotatiu madrileny assegura que cadascun dels membres s'encarregava d'una tasca específica per a l'organització, segons els investigadors.