Entre 300 i 500 centres educatius implementaran pràctiques d'expressió oral

El Departament d'Educació ha detectat que la llengua oral, tant en català, com en castellà i en anglès, és una de les branques de l'expressió lingüística que menys es treballa a les escoles i per posar-hi remei, ha dissenyat el programa 'Tenim la paraula', que aquest mateix curs es comença a implantar a escoles i instituts, entre 300 i 500.

L'objectiu final és millorar l'expressió oral dels alumnes a través de compartir experiències i bones pràctiques entre els centres i implicar-ne l'entorn. Així, tal com ha explicat a l'ACN el director general de Currículum i Personalització, Josep Vallcorba, es volen potenciar la relació amb l'entorn per aprofitar encara més ''la dimensió motivadora'' que pot tenir que la pràctica surtin de les aules.

El Departament comença a implementar el programa aquest curs i arribarà a totes les escoles i instituts a partir del curs 2021-2022. Segons ha explicat Josep Vallcorba, fins ara, la llengua oral es donava ''per suposada'' com una eina de comunicació i interacció, però no es treballava ''prou explícitament'' a totes les escoles. El Departament d'Educació ho va comprovar amb un pilot a les proves de Competències Bàsiques de 4t d'ESO, on es va comprovar el nivell d'expressió oral dels estudiants catalans.

Vallcorba ha explicat que el programa pretén analitzar les bones pràctiques que es duen a terme, tant en català com en castellà i en llengua estrangera, actualment i que es podran compartir als centres propers i entre primària i secundària perquè hi hagi ''continuïtat i coherència'' en el plantejament. Un dels eixos del programa és la implicació d'agents de l'entorn com poden ser les ràdios o televisions locals, els teatres o altres institucions on els alumnes puguin presentar les pràctiques que es fan a l'aula. Per Vallcorba, es dota a la pràctica d' ''una dimensió motivadora molt important'' i es genera ''interacció'' entre les dinàmiques del centre i del municipi.

El programa també té en compte la formació del professorat en aquest àmbit, tant en la didàctica, és a dir, com s'ensenya l'oralitat, com en propi discurs de mestres i professors. Per Vallcorba, no es parteix de zero però es vol treballar per millorar aquesta competència.



Implantació i avaluació

'Tenim la paraula' arriba després d'implantar el programa d'impuls a la lectura i a l'escriptura. S'implantarà a entre uns 300 i uns 500 centres aquest curs, s'ampliarà el curs vinent i pugui arribar a totes les escoles i instituts el 2020. És un programa de caràcter voluntari i la tria de centres es durà a terme a través dels serveis educatius de cada servei territorial. Després de la implementació, es farà una avaluació del programa per comprovar-ne l'efectivitat.

L'avaluació però, també es durà a terme als alumnes. La prova pilot que s'ha fet aquest any a les competències bàsiques s'ampliarà a més alumnes. A més, es farà una prova pilot a les proves diagnòstiques de 2n de Primària, amb orientacions pels professors, mentre que s'incorporarà, com a novetat, a les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat.