Llibertat amb càrrecs per a dos dels nou independentistes detinguts per la Guàrdia Civil

Llibertat amb cārrecs per a dos dels nou independentistes detinguts per la Guārdia Civil

Llibertat amb cārrecs per a dos dels nou independentistes detinguts per la Guārdia Civil

Dos dels nou membres dels CDR detinguts aquest dilluns per la Guàrdia Civil han estat deixats en llibertat amb càrrecs, segons ha anunciat Alerta Solidària. L'entitat, que els ha assistit jurídicament, ha indicat a l'ACN que són dos dels detinguts a Sabadell i que s'han acollit al seu dret de no declarar. També ha explicat que se'ls acusa de terrorisme. Ambdós han sortit passades les sis de la tarda de la caserna de la Benemèrita de la Travessera de Gràcia de Barcelona. Els altres set hauran de prestar declaració davant del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. Cinc d'aquest set han estat traslladats a Madrid a primera hora d'aquesta tarda. S'espera que els altres dos també hi siguin conduïts avui.

Cal recordar que les nou detencions s'han practicat per ordre del tribunal madrileny, que en aquell moment investigava els detinguts per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius. Als dos alliberats se'ls continuaria mantenint el delicte de terrorisme. La majoria de detencions s'han fet a Sabadell, però també n'hi ha hagut a municipis del Vallès Oriental i a Osona.