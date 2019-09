Dos CDRs admeten haver comprat i provat substàncies per fer explosius

Almenys dos dels set membres dels CDR detinguts dilluns acusats de delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius han reconegut davant la Guàrdia Civil haver comprat i haver fet proves per a la fabricació d'artefactes. Un altre dels detinguts ha presentat, de la seva banda, un habeas corpus per ser posat de manera immediata a disposició judicial.

Els arrestats han confessat la seva participació en l'adquisició de diverses substàncies per elaborar barreges amb les quals fabricar explosius, després de mostrar-los vídeos i documents gràfics en què apareixen alguns dels arrestats. A més, han dit que havien adquirit "el compromís" de cometre alguna acció per "fer soroll" de cara a l'aniversari del referèndum de l'1-O. En un dels vídeos captats per la Guàrdia Civil i que se'ls hauria mostrat apareixen alguns d'ells fent proves amb les substàncies explosives en una pedrera.a