Tsunami Democràtic assenyala empreses que «també formen part de la repressió»

Una trentena d'activistes independentistes de Tsunami Democràtic van ocupar cap a les 8.15 hores d'ahir una oficina de CaixaBank, que es troba al carrer Torrent de l'Olla del barri de Gràcia, per «finançar la repressió». «Som a La Caixa (IBEX-35) fent una asseguda per denunciar que ells també formen part de la repressió. La resposta a la sentència també els inclourà», van manifestar els activistes en un tuit que va recollir Europa Press.

Els activistes van repartir papers als treballadors de CaixaBank en què reclamaven «drets, llibertat i autodeterminació», i van indicar que l'entitat va finançar una campanya del Govern espanyol del PP contra l'1-O.

«Van donar i continuen donant suport a les maniobres de l'Estat per vulnerar els drets i llibertats dels ciutadans. De vegades de manera evident, de vegades finançant des del darrere», van manifestar.

Va ser una acció pacífica en què els activistes, vestits de blau i amb màscares blanques, es van asseure al terra de l'oficina. Cap a les 9.30 hores els activistes van abandonar la seu de l'entitat sense causar cap incident.



L'ANC, als jutjats pel boicot

Representants de l'Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) van acudir ahir a la vista oral convocada pel jutjat mercantil 11 per la demanda interposada per Foment del Treball, que demana la retirada de la campanya «Consum estratègic» per considerar-la una «conducta anticompetitiva prohibida» que incita al boicot. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va defensar que la campanya de l'entitat és «legítima» i promou la competència.