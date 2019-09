Torra troba «intolerable» que es vulgui criminalitzar l'independentisme

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat d'"intolerable" que es vulgui criminalitzar l'independentisme. En la seva primera intervenció al debat de política general, aquest dimecres al matí al Parlament, el cap del Govern també ha denunciat que s'acusi el moviment independentista de ser "rebel i terrorista", dos dies després de les detencions a nou membres dels CDR. Torra ha demanat a l'Estat un referèndum "pactat, vinculant i reconegut", i ha preguntat a Espanya: "Què us fa por? Que no tingueu majoria?". Aquí, el cap del Govern ha instat l'Estat a acordar la votació: "Per què no ens feu callar uns quants anys amb un referèndum pactat, vinculant i reconegut com fan els països democràtics?".