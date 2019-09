Torra: «Estan intentant tornar a construir un relat de violència abans de les sentències»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que l'estat espanyol està intentant tornar a construir un relat de violència abans de les sentencies i conclou que "no ho aconseguiran".



A través d'un missatge al seu compte de Twitter, Torra lamenta que la "repressió" continuï sent l'única resposta de l'estat espanyol i referma que el moviment independentista "és i serà sempre pacífic". Segons la Guàrdia Civil, s'han detingut nou membres dels CDR que "podrien estar preparats per fer accions violentes" i explica que s'ha localitzat material i substàncies "susceptibles" de ser utilitzades per fabricar artefactes "a l'espera de la confirmació dels especialistes".



Estan sent investigats per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius, segons ha informat la fiscalia de l'Audiència Nacional.





La repressió continua sent l'única resposta de l'estat espanyol. Estan intentant tornar a construir un relat de violència abans de les sentències. No ho aconseguiran. El moviment independentista és i serà sempre pacífic. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 23, 2019