Policia i Bombers intensifiquen la cerca del nadó abandonat pel seu pare al riu Besòs

Diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, Policia Local, Bombers i Salvament Marítim van estar buscant al llarg d'ahir a un nadó presumptament abandonat a la llera del riu Besòs, a Sant Adrià del Besòs, la tarda de dimarts per el seu pare menor d'edat que va ser detingut, van informar fonts de la policia catalana. En una atenció als periodistes la intendent dels Mossos i responsable del dispositiu, Montse Estruch, va detallar que la policia catalana va rebre l'avís dimarts a la tarda a través del telèfon d'emergències 112. Un testimoni va manifestar que «havia vist una persona amb un nadó, i que aquesta persona es dirigia a la llera del riu Besòs», on presumptament va abandonar el menor, segons va indicar el testimoni.Segons va informar La Vanguardia, el jove hauria entrat en un bar xop per demanar un taxi després d'haver deixat el nadó.

Patrulles de Mossos es van dirigir al lloc i van iniciar la recerca dimarts a les 17.50 hores a la zona del riu al seu pas per Sant Adrià de Besòs, mentre que altres testimonis van apuntar al fet que els fets havien succeït en una línia similar a el que va explicar la primera persona que va donar l'avís.

El dispositiu de recerca es va ampliar i, a més de les patrulles de Mossos, a mitjanit ja participaven les unitats aquàtica, de subsòl, la canina i l'helicòpter del cos policial català, al costat de la Policia Local. Hi era de nit en una «zona complicada» de difícil accés, ha detallat Estruch, que va indicar que el dispositiu es va suspendre a les 2.30 hores de la matinada i es va reprendre a les 7.30 d'ahir, juntament amb Bombers i Salvament marítim.El dispositiu es mantindrà "el temps que calgui", ha assegurat la intendent de Mossos.

El detingut està a disposició de la Fiscalia de Menors en el marc d'un cas que està sota secret de sumari.