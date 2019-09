Un metge Creu de Sant Jordi recorda als «castellans» que «aquesta terra és nostra»

El metge Tati Furriols, guardonat aquest any amb la Creu de Sant Jordi, va recordar durant l'acte de protesta celebrat dilluns a Vic per les detencions dels nou membres dels CDRs que els catalans «no som esclaus de ningú». Segons va informar e-notícies, Furriols va presentar l'acte i va assenyalar que «500 homes armats han entrat al Principat de Catalunya i han aterrat les portes de les cases dels nostres fills i se'ls han emportat». Seguidament, el facultatiu va recordar que «avui ja fa pocs dies dels 305 anys del 1714. Il·lusos aquests castellans, de pensar que som els seus esclaus. Nosaltres no som esclaus de ningú i aquesta terra és nostra, i a qui no li agradi que marxi. Estem farts que es pensin que som els seus esclaus. Ens van robar la terra, els boscos i els fills. Il·lusos, que sou una colla d'il·lusos, aquest poble no el veureu mai agenollat, sempre dempeus!», va proclamar.

Ahir al mateix escenari el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va equiparar la situació actual amb Catalunya amb els temps de Terra Lliure. Rivera va assegurar que des de Terra Lliure «el separatisme no tornava a organitzar-se amb violència i ho està tornant a fer amb Goma-2 i plànols d'edifici públics». El número 1 de Ciutadans va fer aquestes declaracions en una visita a Vic per rendir homenatge als Guàrdies Civils que van detenir als presumptes terroristes. Durant la seva intervenció, també va demanar a Pedro Sánchez «una vegada més» una trobada davant la «situació delicada que vivim i viurem». I li va retreure que el seu antecessor, Mariano Rajoy, com a mínim sí que va voler escoltar a l'oposició. Rivera va visitar la capital osonenca acompanyat de la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas.