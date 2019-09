Gairebé el 68% de catalans volen una consulta i el 41% se senten també espanyols

El 67,8% dels catalans està d'acord que els ciutadans de Catalunya decideixi «quina relació volen entre Catalunya i Espanya»mitjançant un referèndum, segons l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. S'oposen al referèndum el 21,2% (un 10,3% diu que hi està «més aviat en desacord» i un 10,9% «molt en desacord»). Un 41,2% dels catalans se sent tan espanyol com català i el 55,9% es mostra molt en desacord o més aviat en desacord que el judici als líders sobiranistes al Tribunal Suprem hagi estat just. En aquest sentit, només l'11,3% dels catalans avalaria la via unilateral per part del Govern de la Generalitat en el procés. L'enquesta del CEO també va tractar altres temes, com ara que el 41,8% dels catalans afirma estar disposat a «acollir a casa, de forma temporal» un menor no acompanyat. També que el 68,9% dels catalans veu positiva la contribució del turisme a la societat, o que 45,5% dels catalans que ha anat o ha consultat un servei sanitari d'Urgències en els últims tres mesos no va veure adequat el temps d'espera fins a ser atès de forma completa.