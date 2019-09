Tensió entre independentistes i antiavalots dels Mossos a Girona

L'independentisme va respondre la detenció dels nou membres dels Comitès de Defensa de Repúlica (CDR) d'ahir amb manifestacions de protesta arreu de Catalunya, també a la ciutat de Girona, on centenars de persones van desfilar a peu des de la plaça del Vi fins a la Comandància de la Guàrdia Civil, al carrer Emili Grahit, llançant consignes a favor de l'alliberament dels detinguts i de la independència. Allà, precisament, on van arribar pels volts de les nou del vespre, els manifestants van protagonitzar uns moments de tensió en intentar tombar la tanca que protegia l'edifici de la Benemèrita. Un important dispositiu dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra va dissuadir els independentistes d'intentar apropar-se al quarter. La cosa va quedar en això, en un intent, i quan faltaven pocs minuts per a les deu de la nit, la protesta es va dissoldre. Segons dades de l'Ajuntament, unes 1.500 persones van reunir-se a la plaça del Vi per reclamar l'alliberament dels detinguts. Des d'un dels balcons de l'edifici consistorial es va desplegar una estelada de grans dimensions, que en acabar la concentració va ser retirada. Es dona la circumstància que habitualment, els dilluns, a les vuit del vespre –l'hora en què estava convocada la protesta d'ahir–, es convoquen concentracions ciutadanes per reclamar la llibertat dels polítics del procés empresonats.

A Figueres, Banyoles i Ripoll

A la província, també hi va haver actes de protesta a Banyoles i a Ripoll. A Figueres els manifestants es van concentrar a l'accés a la presó del Puig de les Basses, on hi ha reclosa l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. A la resta de Catalunya hi va haver concentracions a Barcelona –davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia i a la Delegació del Govern d'Espanya–, i a ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Vic, Lleida, Badalona, Igualda, la Seu d'Urgell, Cervera i Tortosa, entre d'altres.